بالصور مخيم النيرب بحلب: الجهاد الإسلامي تنظم إفطاراً جماعياً لكوادرها







أكد مسؤول الساحة السورية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المهندس خالد خالد “أبو الحسن”، أن اعداد المعتكفين والمصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وخاصة العشر الأواخر منه، تمنع الاحتلال من فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

وذلك خلال كلمة له، في الإفطار السنوي الذي نظمه إقليم حلب لكوادر الحركة في مخيم النيرب بمحافظة حلب.

وأضاف أبو الحسن، أن المقاومة تدرك أن هناك أزمة داخلية لدى الاحتلال آخذة بالتفاقم، وتعي أن العمل المقاوم في الضفة الغربية يتخذ منحى جديد، يتمثل في تطور اداءها.

وتحدث المهندس خالد عن مشروع التعبئة، الذي تُشرف عليه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالمخيمات الفلسطينية، منوهاً إلى أن أهميته تكمن في تحشيد أكبر قدر ممكن من الشباب الفلسطيني حول خيار ونهج المقاومة، إضافة إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من قاعدة الإصلاح، موضحاً أن ذلك مرتبط بالإرادة والاستطاعة.

وشدد مسؤول الساحة على أن الواجب الاخلاقي والشرعي لكل شخص وطني، هو المواجهة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تعتمد هذه النظرية، وتعد وتجهز بكل ما أوتيت من قوة، حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.







