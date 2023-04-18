بالصور الجهاد الإسلامي ومهجة القدس يقيمان صلاة العشاء والتراويح نصرة للأسير الشيخ عدنان

أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، مساء اليوم الثلاثاء 18/4/2023، صلاة التراويح أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، وذلك تضامنًا مع الأسير الشيخ خضر عدنان، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 73 يومًا على التوالي.

وتوجه المصلون بالدعاء إلى الله لـ "رفع البلاء عن الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ 73 على التوالي، والدعاء لكافه الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية بالإفراج القريب".

ويواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي؛ وحظي الأسير عدنان برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين والأسرى في سجون الاحتلال، منذ أن فجّر "معركة الأمعاء الخاوية" الفردية ضد الاعتقال الإداري، عندما أضرب لـ66 يومًا عن الطعام عام 2012م، قبل أن ينتهي باتفاق قضى بالإفراج عنه حينها.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.























