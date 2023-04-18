واقعة خطيرة: عشرات الجنود "الإسرائيليين" يلقون أسلحتهم ويعودون لمنازلهم

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 18/4/2023، عن واقعة خطيرة شهدها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بعدما ألقى العشرات من جنود لواء النخبة “غولاني” أسلحتهم، وغادروا القاعدة من تلقاء أنفسهم، احتجاجا على عزل قائد سريتهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العشرات من مقاتلي الكتيبة 51 ألقوا أسلحتهم من نوع “تافور” في كومة مشتركة خلال تدريبات في قاعدة "تساليم" في النقب، وغادروا إلى منزلهم.

والكتيبة 51 لواء غولاني مسؤولة عن قطاع “مكابيم” غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعزل الجيش القائد المباشر للجنود، ما خلف حالة من الغضب بين الجنود.

وبحسب الصحيفة، يقوم قائد اللواء بإجراء محادثات مع الجنود لإقناعهم بالعودة إلى المعسكر لشرح القرار الصادر بحق قائدهم.

وأفاد جيش الاحتلال، أن القائد تم عزله من منصبه ليس بسبب حادث أخلاقي أو مهني محدد، ولكن بسبب "التناقض" في أدائه الحالي للمنصب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على تويتر: “يدور الحديث عن واقعة خطيرة لا تتفق مع قيم الجيش وما هو متوقع من جنوده.. يجري التحقيق في الحادث والتعامل معه”.