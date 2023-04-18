السودان: سريان هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة

دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في السودان بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 18/4/2023، بالتوقيت المحلي ولمدة 24 ساعة، بعد قبول الجيش والدعم السريع العمل بها، وذلك إثر اتصالات أميركية لاحتواء التصعيد، فيما أفادت أنباء بتسجيل خروقات عدة للهدنة.

نددت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الثلاثاء بشدة بالهجوم على قافلة دبلوماسية أميركية في السودان.

كما نددت غرينفيلد بتعرض دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفين أمميين بالسودان لاعتداءات.

وكان منسق السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن سفير الاتحاد لدى السودان إيدان أوهارا تعرّض لاعتداء في منزله بالخرطوم حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.