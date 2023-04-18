موعد إجازة عيد الفطر 2023 في فلسطين- كم عدد أيام إجازة عيد الفطر- مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، والإعلان المتوقع عن موعد عيد الفطر المبارك، يسأل كثيرون عن موعد إجازة عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين- كم عدد أيام إجازة عيد الفطر.

موعد إجازة عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين

وينتظر المسلمون في هذه الأوقات عيد الفطر 2023 المبارك، في حين لم يتبق سوة أيام قليلة لانتهاء شهر رمضان الكريم، ليقيم جميع المسلمين طقوس العيد والتي من ضمنها زيارات الأرحام وأداء صلاة العيد وغيرها من الطقوس.

يُعد عيد الفطر من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في أرجاء العالم، ويُتوقع فلكيًا أن يكون عدد أيام شهر رمضان للعام 2023 (الموافق 1444 هـ) 29 يومًا، إذ بدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار الماضي، ويستمر لمدة 29 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان 2023.

وسيتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق يوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.

إجازة عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين

وأعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023، موعد عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين.

وأفاد بأن عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين ستكون من صباح يوم الخميس الموافق 20/4 ، حتى مساء الإثنين الموافق 24/4.

موعد عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين

ويتميز عيد الفطر 2023 بعدة مظاهر منها:

1- صلاة العيد: تكون صلاة العيد في الصباح الباكر في مساجد المسلمين، وهي صلاة جماعية تجمع المسلمين فيها للصلاة والتكبير والتهليل والتكريم لله تعالى.

2- الزيارات: يقوم المسلمون بزيارة الأقارب والأصدقاء والجيران لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، ويقومون بتبادل الهدايا والحلويات والأطعمة اللذيذة.

3- الطعام: يعتبر الطعام جزءًا هامًا من احتفالات عيد الفطر، وتتميز هذه الأيام بالأكلات اللذيذة والحلويات المميزة، حيث يحرص المسلمون على إعداد أفضل الأطعمة وتقديمها للضيوف والعائلة.

4- الزكاة الفطرية: تعتبر الزكاة الفطرية واحدة من أهم مظاهر عيد الفطر، وهي عبارة عن صدقة مالية يتم تقديمها من قبل المسلمين للمحتاجين والمساكين قبل صلاة العيد، ويتم تحديد مقدارها بحسب القدرة الشخصية.

5- الأجواء الفرحة: تتميز أيام عيد الفطر بالأجواء الفرحة والبهجة والسعادة، حيث يحتفل المسلمون بالعيد مع أحبائهم ويتمتعون بالألعاب وغيرها.