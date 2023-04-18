الأسد يستقبل وزير خارجية السعودية في القصر الرئاسي في دمشق

قالت مصادر إعلامية، أن الرئيس السوري، بشار الأسد استقبل اليوم الثلاثاء 18/4/2023، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في القصر الرئاسي.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إنّ الرئيس الأسد أكّد لوزير الخارجية السعودي أنّ "العلاقات السليمة بين سوريا والمملكة هي الحالة الطبيعية، وتنعكس مصلحةً عربية وإقليميةً أيضاً".

وأضافت أنّ "الأسد حمّل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد"، وتمنى لـ"حكومة السعودية وشعبها مزيداً من التقدم ودوام الرقي والنماء".

وأكد الأسد أنّ "السياسات المنفتحة والواقعية، التي تنتهجها السعودية، تصبّ في مصلحة الدول العربية والمنطقة".

وأشار الرئيس السوري إلى أنّ "الدور العربي ضروري في دعم الشعب السوري من أجل تجاوز تداعيات الحرب وتحرير الأراضي السورية"، مؤكداً أنّ "التغيرات التي يشهدها العالم تجعل من التعاون العربي أكثر ضرورة في هذه المرحلة".

ونقلت الرئاسة السورية عن ابن فرحان أنه أعرب عن ثقة بلاده بقدرة سوريا على تجاوز آثار الحرب، وأكد "وقوف المملكة إلى جانبها".

وأكّد ابن فرحان دعم بلاده لكل ما من شأنه المحافظة على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها، بحسب بيان الرئاسة السورية.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أنّ "المرحلة المقبلة تقتضي أن تعود العلاقة بين سوريا والدول العربية إلى حالتها الطبيعية".