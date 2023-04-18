مخصصات الشؤون ورواتب السلطة تنعش الأسواق قبيل عيد الفطر..!

انتعشت حالة الأسواق والمحلات في قطاع غزة، لا سيما بعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ورواتب السلطة، لتعيد الحياة والحركة إلى المحلات والبسطات التي تنتشر في الأسواق الشعبية والعامة، لتنتشر البسمة على وجوه الأسر الفقيرة التي تنتظر مخصصات الشؤون على أحر من الجمر.

وبالتزامن مع صرف مخصصات الشؤون ورواتب السلطة، شهدت الأسواق والمحال التجارية في مدينة غزة حركة نشطة وجادة، حيث بدأ المواطنين والموظفين بشراء كسوة العيد لأطفالهم مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وعلى مقربة من إحدى البسطات، يقول المواطن "أبو أحمد القدرة": " الحمد لله فرحتي كبيرة، أخيرا قبضت مخصص الشؤون عشان أكسي أولادي كسوة العيد".

وبمجرد أن استلم أبو أحمد مخصص الشؤون الذي ينتظره على أحر من الجمر، كغيره من بقية الأسر الفقيرة، اصطحب القدرة أطفاله وزوجته وذهب للتسوق خاصة مع اقتراب عيد الفطر وشراء كسوة العيد ملابس العيد وغيرها من الحاجيات اللازمة للعيد.

ويضيف القدرة لـ"مراسلنا"، إنه بعد طول معاناة سيقوم بإسعاد أطفاله، مشيرًا إلى أنه فقد الأمل في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، معربًا عن أمله في صرفها بموعدها كل ثلاثة أشهر، وعدم تأخيرها كما حدث في الأشهر الماضية.

ورغم التفاؤل الذي تحدث به أبو أحمد، إلا أنه أكد أن يأخذ بعين الاعتبار تأخر عملية الصرف في الأشهر المقبلة، ويحاول اقتصاد جزء مما قبضه لمصاريف العيد، مشيرًا أن استلام مخصص الشؤون تسبب بحالة إنعاش، لاسيما بما يتعلق بسداد الديون، وشراء احتياجات البيت.

جهاد أبو سلطان صاحب بسطة ملابس، يقول، إن الحركة الشرائية تحسنت بعد صرف مخصصات الشؤون ورواتب السلطة، لافًتًا

ويشير أبو سلطان لـ"مراسلنا"، إلى أن بسطته تحتوي على ملابس للأطفال خاصة بالعيد، مبينًا أن الأسعار لديه تتراوح بين (50-70)، ومناسبة لجميع الفئات.

أما محمود أبو الريش، صاحب محل للملابس النسائية، يؤكد أن القدرة الشرائية لدى المواطنين في الأسواق قد تحسنت بعد صرف الرواتب في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة المالية عن صرف دفعة الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب صرف دفعة مسبقة بنسبة 30% عن راتب شهر نيسان لجميع الموظفين اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023