توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين || غزة والضفة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:55 م
18 ابريل 2023
توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين || غزة والضفة
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توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين ، ويبحث ما يقرب الخمسة عشرة آلاف شخص من قبل المواطنين في العديد من محافظات البلاد وعبر محرك جوجل الشهير وغيره من المحركات وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي كافة لمعرفة الإجابة .

وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري الإجابة الكاملة بخصوص توقيت صلاة عيد الفطر 2023 في غزة والضفة ، حيث سيتمكن أيضا زائري هذه المقالة من التعرف على موعد أيام عطلة العيد وهي التالي .

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، عن موعد أيام عطلة عيد الفطر السعيد 2023 في البلاد.

وأوضحت الحكومة في رام الله، في بيان لها، أن عيد العيد تبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 20/4 ، حتى مساء الإثنين المقبل الموافق 24/4.

توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين

توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين

وقال الشيح محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن موعد صلاة عيد الفطر 1444هـ تكون في تمام الساعة 5:35 صباحًا التوقيت المحلي الشتوي.

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