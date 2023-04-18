توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين || غزة والضفة

توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين ، ويبحث ما يقرب الخمسة عشرة آلاف شخص من قبل المواطنين في العديد من محافظات البلاد وعبر محرك جوجل الشهير وغيره من المحركات وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي كافة لمعرفة الإجابة .

وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري الإجابة الكاملة بخصوص توقيت صلاة عيد الفطر 2023 في غزة والضفة ، حيث سيتمكن أيضا زائري هذه المقالة من التعرف على موعد أيام عطلة العيد وهي التالي .

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، عن موعد أيام عطلة عيد الفطر السعيد 2023 في البلاد.

وأوضحت الحكومة في رام الله، في بيان لها، أن عيد العيد تبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 20/4 ، حتى مساء الإثنين المقبل الموافق 24/4.

توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين

وقال الشيح محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن موعد صلاة عيد الفطر 1444هـ تكون في تمام الساعة 5:35 صباحًا التوقيت المحلي الشتوي.