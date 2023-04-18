زوجة خضر عدنان: الصليب الأحمر مٌقصر في دوره المنوط باتجاه الأسير الذي يواجه خطر الموت

أكدت رندة موسى، زوجة الأسير خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، عن وجود تقصير واضح بالدور المنوط من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدفاع عن حقوق ومطالب زوجها المضرب عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 73 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وقالت موسى، لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الصليب الأحمر تمكن من زيارة الأسير خضر المتواجد في سجن الرملة، مرتين، أخرها كان قبل أسبوعين، وذلك منذ إعلان الأسير عن اضرابه المفتوح، في الخامس من شباط الماضي".

وأضافت أن الصليب أبلغها، اليوم، بزيارة جديدة يسمح لها ولأفراد عائلتها بزيارة الأسير خضر، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأوضحت موسى، أن زوجها يعاني من وضع صحي صعب جدًا، وهو مُلقى على سريره ولا يستطيع القدرة الوقوف على قدميه، ويلاحظ عليه اصفرار في الوجه مع تقيؤ القليل من الدم، وتسارع في نبضات القلب، وتشنجات في اليدين والقدمين.

وأوضحت موسى أن الأسير لم يُجر أي فحوصات طبية، حث خسر أكثر من نصف وزنه ويتعرض إلى حالات إغماء أكثر من مرة.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس لشهداء والأسرى، أمس، أن محكمة "سالم الإسرائيلية"، قررت تأجيل البت في طلب الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي الشيخ خضر عدنان رغم خطورة وضعه الصحي.

وقالت المهجة في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية تؤجل إصدار قرارها في طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي؛ ليوم الخميس المقبل 20/04/2023م؛ بالرغم من خطورة وضعه الصحي".

من جهته، حملت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، حكومة الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسير عدنان.