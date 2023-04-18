وفاة القيادي في حماس بنابلس الشيخ فياض الأغبر

توفي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بمحافظة نابلس الشيخ فياض ناصر الأغبر، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد وعكة صحية تعرض لها.

وانتقل الشيخ الأغبر إلى الرفيق الأعلى في اليوم السابع وعشرين من شهر رمضان المبارك، عقب مسيرة حافلة من العطاء، والتي بذلها خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأهالي محافظة نابلس، وفق حرية نيوز.

وشغل الأغبر وكيلاً لوزارة الأوقاف في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وكذلك عضوية المجلس البلدي في نابلس، وهو صاحب سيرة عطرة لكل من عرفه، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الشيخ فياض الأغبر رجل إصلاح وأحد رموز الحركة الإسلامية في نابلس ومن رواد العمل المجتمعي، وقدم الكثير من التضحيات في سبيل دينه ووطنه.