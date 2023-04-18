عبر معبر رفح.. داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء 19 أبريل 2023.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/15) هنـــــــــــا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/15) هنــــــــــــــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشدّد الوزارة، على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.