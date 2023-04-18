حكم صلاة الجمعة إذ صادف يوم العيد هل تسقط الجمعة يوم العيد عند الشافعية، من المؤكد بنسبة كبيرة وفق المراصد والمعاهد الفلكية أن يحل عيد الفطر المبارك لعام 1444- 2023 يوم الجمعة المقبل 21 ابريل 2023، وهو ما يعني أن هناك صلاة جماعة لعيد الفطر وصلاة الجمعة، لذا بدأ بعض المسلمين بالتساؤل حول حكم صلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وبخطبة، إذ رأى فريق العمل أن التساؤل يحتاج إلى إجابة واضحة من الجهات المختصة لذلك بذل الجهد حتى يُطلع المهتمون على الأمر.

إذا صادف العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة

إذا صادف العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة، يتساءل العديد من المسلمين عن حكم صلاة الجمعة يوم العيد إذ من المحتمل بشكل كبير، إذ تضج الآن تساؤلات عن صلاة الجمعة جماعة يوم الجمعة الذي يصادف عيد الفطر المبارك، إذ ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حكم صلاة الجمعة إذ صادف يوم العيد هل تسقط الجمعة يوم العيد عن الشافعية، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة ، وجاء في المغني لابن قدامه : " مذهب الإمام أحمد: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان.

هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد

هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد، واليوم أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1444هـ- 2023، وأوضح الشيخ، أن صلاة عيد الفطر لهذا العام الساعة الـ 5:35 دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك، وفي سياق منفصل، أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023، إلا إن بعض الدول العربية تتوقع أن يحل العيد يوم السبت 22- 4- 2023.

حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند الشافعية

حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند الشافعية، فمذهب الحنفية والمالكية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة، وجاء في المغني لابن قدامه: " مذهب الإمام أحمد: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وروي عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.