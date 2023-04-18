حارة أم باردة.. راصد يكشف لـ "مراسلنا" حالة طقس فلسطين أول أيام عيد الفطر

كشف الراصد الجوي محمد أبو بكر اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، عن حالة طقس فلسطين أول أيام عيد الفطر المبارك 1444هـ- 2023م، حتى انتهائه.

وتوقع الراصد أبو بكر في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة يوم غد الأربعاء 19 ابريل 2023، لتتحول الأجواء إلى حارة نسبياً، بينما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس حوالي 10 درجات مئوية خاصة في المناطق الجبلية عن يوم الأربعاء.

أما يوم الجمعة والذي قد يُصادف أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الجمعية الفلكية الفلسطينية، تكون الأجواء ربيعية لطيفة معتدلة نهاراً وباردة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي. وفق الراصد أبو بكر.

وأوضح الراصد الجوي محمد أبو بكر، أن يومي السبت والأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية في ساعات الظهيرة والنهار وباردة في ساعات المساء، محذراً من ارتداء ملابس خفيفة نظرا لتقلبات الأجواء في مختلف المناطق.

وتشهد الأجواء الفلسطينية اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، أجواء صافية بوجه عام وحارة إلى شديدة الحرارة، إذ يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تكون الأجواء هذه الليلة، دافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.