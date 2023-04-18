الجبهة الشعبية القيادة العامة: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، الثلاثاء 18/4/2023، عملية إطلاق النار البطولية في الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين وانسحاب منفذها البطل.

وأكدت الجبهة في بيانٍ لها وصل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نسخةً عنه، أن العملية البطولية تأتي في إطار الردود الفعلية على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، والتضييق على المصلين والمعتكفين، والاعتداء على أبناء شعبنا بكافة مكوناته.

وشددت على أن شعبنا سيبقى متسك بأرضه، يواجه الاحتلال بكل السبل والوسائل، وبإصرار وعزيمة، حتى دحره عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

وتوجهت الجبهة بالتحية للمقاومين الأبطال في القدس المحتلة وفي ضفتنا الأبية، الذين يشعلون الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه، ويثبتون يوماً بعد يوم هشاشة العدو الصهيوني، الذي سيرحل عن أرضنا عما قريب بفعل ضربات وعمليات أبناء شعبنا النوعية.

