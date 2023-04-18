هل سيتم صرف جزء من رواتب موظفي غزة قبل العيد ؟

يأمل الموظفون في قطاع غزة أن يتم الاعلان عن صرف نسبة من رواتبهم قبل عيد الفطر المبارك ، أي قبل يومين من عيد الفطر الذي متوقع ان تكون يوم الجمعة القادمة .

مطالبات الموظفين بصرف جزء من الراتب تأتي بعد إعلان حكومة رام الإعلان عن صرف 30% من رواتب الموظفين ، بالإضافة الى صرف مخصصات التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء.

موظفو غزة يطالبون بصرف جزء من الرواتب في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وغلاء كبير للأسعار .

مصار مطلعة أكدت لوكالة "فلسطين اليوم" انه لاوجود لقرار بصرف جزء من مستحقات الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك وانه في حال اتخاذ قرار سيتضح خلال اليومين القادمين .

ويشار الى ان وزارة المالية برام الله أعلنت اليوم عن صرف 30% من رواتب الموظفين قبيل عيد الفطر المبارك ، على ان يتم استكمال باقي المبلغ غداً .