تعليمات من سلطة النقد بشأن الخصم من رواتب الموظفين

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء 18/4/2023 ، للبنوك العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين العموميين.

وقالت في تصريح مقتضب انها: أصدرت تعليمات للبنوك بعدم الخصم من الدفعة التي تقوم وزارة المالية بتحويلها بنسبة 30 % من رواتب الموظفين إلا في حال طلب المقترض ذلك.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد قررت في اجتماعها الأخير، صرف دفعة من راتب الموظفين العموميين عن شهر ابريل 2023.

وأعلنت وزارة المالية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، أنه سيتم اليوم صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين وفق هذا الترتيب:

دفعة مسبقة بنسبة 30% عن راتب شهر نيسان لجميع الموظفين.

صرف دفعة الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيكل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و 30 ألف أسرة في الضفة الغربية.