مستوطنون يطاردون رعاة الأغنام والاحتلال يداهم منزلاً في الخليل

طارد مستوطنون، اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، رعاة الأغنام في مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع مداهمة قوات الاحتلال لمنزل أحد المواطنين والعبث بمحتوياته.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بمطاردة رعاة الأغنام من عائلة الجبارين، ومنعوهم من رعي أغنامهم في منطقة "شعب البطم"، بذريعة أنها أراضٍ تحت السيطرة الإسرائيلية.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية اللتواني بالمسافر، يعود للمواطن خليل أبو عرام، وقامت بتفتيشه بشكل دقيق قبل انسحابها.

وتواصل قطعان المستوطنين التعدي على المواطنين وممتلكاتهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للتنغيص على حياتهم وتهجيرهم من أراضيهم والسيطرة عليها.