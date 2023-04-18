المالية برام الله تُحدد موعد صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين لشهر ابريل

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم، اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع عزة والضفة الغربية المحتلة عن شهر ابريل 2023.

وأوضحت المالية في بيان صحفي، أن صرف دفعة مسبقة للموظفين العموميين بنسبة 30% عن راتب شهر نيسان لجميع الموظفين اليوم الثلاثاء.

كما سيتم صرف دفعة الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيكل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، وـ30 ألف أسرة في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم صرف الدفعة المتبقية من راتب شهر نيسان في موعده.