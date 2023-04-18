لجان المقاومة تبارك عملية اطلاق النار في حي الشيخ جراح

باركت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الثلاثاء 18/4/2023 ، ان عملية إطلاق النار البطولية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والتي تأتي مواصلة واستمرار لردود شعبنا المباركة على جرائم العدو الصهيوني بحق المسجد الأقصى .

وقالت لجان المقاومة ان عملية الشيخ جراح المباركة رد طبيعي وفعلي وجدي على جرائم العدو وصفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني وقادته المجرمين ، مؤكداً أن ردود شعبنا على جرائمه بالقدس لم تكتمل بعد وستتواصل حتى زواله من الوجود وعودة الحقوق المسلوبة.

وتوجهت لجان المقاومة بالتحية والفخر للفدائي منفذ عملية إطلاق النار البطولية الذي يثبت جهوزية شبابنا ومقاومينا للرد الفوري والمستمر على جرائم وفاشية العدو الصهيوني.