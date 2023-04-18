رئيس إيران يهدد : سندمر حيفا و" تل أبيب" حال ارتكبت "إسرائيل" أي أخطاء

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء 18/4/2023، بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب حال ارتكبت إسرائيل أي أخطاء ، مشيراً الى ان أصغر حرکة من قبلهم ضد إيران سيقابلها رد ساحق.

وقال رئيسي خلال كلمته بمناسبة يوم الجيش الإيراني، وهو يوم وطني، تحتفل به طهران سنويا في 18 أبريل/نيسان : "أي خطأ من كيان الاحتلال ستكون نتيجته تدمیر حيفا وتل أبيب وهذه الرسالة وصلتهم حتماً".

ووجه الرئيس الإيراني، باسم جيش بلاده رسالة إلى القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بقوله: ""غادروا المنطقة في أسرع وقت، لصالحكم ولصالح المنطقة، فتواجدكم لن يعزز الأمن الإقليمي"، مشددا على أن القوات الأجنبية تهدد أمن بلدان المنطقة فقط.