متى صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين توقيت صلاة عيد الفطر في فلسطين 1444، يومان فقط على انتهاء شهر رمضان المبارك لعام 1444- 2023، إذ أحيا المسلمون ليلة القدر 27 رمضان وهو ما يعني بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك لذا يستعد المسلمون في جميع أنحاء الأرض لاستقبال عيد الفطر السعيد، ومن أهم ما ينتظرونه في العيد هو صلاة العيد لذلك يبحث عدد كبير عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، وهو ما سننشره خلال هذا التقرير وفق ما أعلنت عنه دار الإفتاء الفلسطينية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في غزة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في غزة، وأعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة صباح اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023 عن موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين بالتوقيت الشتوي لمدينة القدس المحتلة، في ظل التساؤلات عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، إذ ضج الاختلاف على بدء عيد الفطر المبارك بين المعاهد والجمعيات الفلكية في بعض الدول العربية، إلا إن الجمعية الفلكية الفلسطينية خرجت بأكثر من تصريح يفيد بأن موعد عيد الفطر يوم الجمعة المقبل 21 ابريل 2023.

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متى صلاة عيد الفطر 2023

متى صلاة عيد الفطر 2023، وفي تصريح سابق، قال مركز اللك الدولي إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 إبريل 2023م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين، وبناء على ذلك سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين.

توقيت صلاة عيد الفطر 2023 بتوقيت القدس

توقيت صلاة عيد الفطر 2023 بتوقيت القدس، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1444هـ- 2023، مؤكداً في تصريح صحفي، أن صلاة عيد الفطر لهذا العام الساعة الـ 5:35 دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك، إذ أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023، إلا إن بعض الدول العربية تتوقع أن يحل العيد يوم السبت 22- 4- 2023.