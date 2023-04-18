اليوم: وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً

من المقرر ان يصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18/4/2023 إلى دمشق في زيارة قصيرة لأول مرة منذ 12 عاماً اي عام 2011.

وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم ن في حين رجحت المصادر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير السعودي ، حيث ستكون تغطية الزيارة بالتصوير دون إدلاء أية تصاريح صحفية

المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.