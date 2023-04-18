الخارجية الإيرانية: وجهنا دعوة رسمية للملك سلمان لزيارة طهران

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء أمس الاثنين، أن إيران وجهت دعوة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "إن الدعوة جاءت في إطار اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية الموقع بين البلدين، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين".

وأضاف: "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وجه دعوة إلى الملك سلمان لزيارة طهران، وذلك بعد أن تلقى رئيسي دعوة مماثلة من الملك السعودي لزيارة الرياض".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن البلدين يتجهان لتنفيذ اتفاقيتين شاملتين تم توقيعهما في الماضي، وأشاد بالوتيرة المقبولة لتنفيذ اتفاق استعادة العلاقات.

ولفت إلى أن سفارتي السعودية وإيران ستعودان للعمل بحلول 9 مايو المقبل، قائلاً: "لحسن الحظ اتخذنا خطوات إيجابية، ورحب مسؤولو البلدين بالوفود الفنية ترحيباً كبيراً، وتمت استعادة العلاقات السياسية بين البلدين بشكل عملي".

وكانت توصلت الرياض وطهران لاتفاق بكين، في 10 مارس الماضي، القاضي بفتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من توقيع الاتفاق.

جدير ذكره أنه قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.