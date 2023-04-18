بوتين يزور خيرسون ولوغانسك في أوكرانيا

وقال الكرملين في بيان له: "زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منطقتي خيرسون ولوغانسك في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث التقى العسكريين المنتشرين فيهما في سياق العملية الروسية في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "القائد الأعلى لقوات الاتحاد الروسي المسلحة زار مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون".

ويُشار إلى أن هذه هي أول زيارة لبوتين إلى هذه المنطقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وخلال الزيارة، تباحث بوتين في خيرسون مع قائد القوات المجوقلة الروسية الجنرال ميخائيل تيبلينسكي، وقادة عسكريين كبار آخرين لبحث الوضع في منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين أعلنت روسيا في أيلول/سبتمبر ضمهما.

وقال بوتين: "من المهم بالنسبة لي أن أسمع رأيكم حول الوضع، أن أستمع إليكم وأتبادل معكم معلومات".

وكان الجيش الروسي انسحب من مدينة خيرسون مركز المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ليحشد قواته من الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

كما زار بوتين لوغانسك في أول زيارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث تباحث مع عسكريي هيئة اركان الحرس الوطني الروسي المنتشر هناك، وفق الكرملين.

جدير ذكره أنه قام بوتين في آذار/مارس الماضي، بزيارة غير معلنة مسبقا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وإلى ماريوبول التي حاصرها الجيش الروسي على مدى أشهر واحتلها في أيار/مايو 2022.