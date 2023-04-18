الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية القدس المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 18-4-2023، تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية التي وقع في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وأدت لإصابة مستوطنين اثنين.

وقال موقع واي نت العبري:" إن المصابان في العملية كانا على متن مركبة متوقفة حينما باغتهما شابًا فلسطينيًا وأطلق النار تجاههما، ما أدى لإصابتهما بجروح متوسطة" على حد زعمه.

وأضاف الموقع العبري: "إن منفذ العملية انسحب من المنطقة وتجري عملية بحث وملاحقة كبيرة له من قبل شرطة الاحتلال، حيث تم العثور على سلاح كارلو استخدم في تنفيذ العملية بالمكان".

وكان قد أصيب مستوطنين اثنين، صباح اليوم الثلاثاء 18-4-2023، في عملية اطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.