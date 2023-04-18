أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 18-4-2023

شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات مثل الخيار في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، ارتفاعاً على قيمة بيعها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، كما يلي: