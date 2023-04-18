أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 18-4-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:16 ص
18 ابريل 2023
أسعار الخضروات والدجاج والحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 18-4-2023.jpg
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شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات مثل الخيار في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، ارتفاعاً على قيمة بيعها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.5
2 خيار 3.5
3 بطاطس 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 2
6 فلفل 6
7 جزر 3
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 2
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 8
15 بصل 1.7
16 بيض 15
17 دجاج 11.5
18 لحمة 40
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