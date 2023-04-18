أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-4-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:55 ص
18 ابريل 2023
صورة أرشيفية- الدولار الأمريكي.jpg
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تشهد أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 18-4-2023، حالة من عدم الاستقرار بعد الارتفاع الذي حققته مؤخراً.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الدولار والعملات، تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية، وهي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار وخاصة من المستثمرين والتجار.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-4-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3:65

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5:14

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3:99

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12

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