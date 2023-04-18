إصابتان في عملية اطلاق نار في القدس المحتلة

أصيب مستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء 18-4-2023، في عملية اطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أنه تم إصابة مستوطنين في إطلاق نار بحي الشيخ جراح وسط القدس وانسحاب المنفذ.

وقالت المصادر: "الاحتلال يطلب من المستوطنين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار".

وأضافت: "إن عمليات بحث تجريها قوات الاحتلال بحثاً عن منفــذي عمــلية اطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

وقامت قوات الاحتلال باقتحام أحد المساجد ودنسته في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بحثاً عن منفذ العملية.

وعرضت المصادر العبرية صوراً للسلاح الذي نفذت به عملية إطلاق النار في القدس المحتلة وأدت لإصابة مستوطنين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة وانسحاب المنفذ".