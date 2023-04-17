التلفزيون المصري يعلق على "خطأ" خلال بث صلاة التراويح

تقدمت رئيسة التلفزيون المصري نائلة فاروق، بالاعتذار عن واقعة وضع مخرج القناة الخامسة عنوانا خاطئا، أثناء نقل شعائر صلاة التراويح بعنوان عيد القيامة المجيد.

وقالت نائلة فاروق، في تصريحات إنها تتقدم بالاعتذار عن خطأ مخرج تنفيذ القناة الخامسة، أثناء بث صلاة التراويح بوضع استرابة بطريق الخطأ على الشاشة.

كما أكدت نائلة فاروق، أنه سيتم تحويل كافه المسؤولين إلى التحقيق وتم إيقاف المخرج لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت الدكتورة نائلة فاروق، إنه سوف يتم التحقيق مع كافة المسؤولين عن متابعة الشاشة والعاملين في الشيفت سواء من مخرجين أو فنيين للاستوديو.

وخلال الساعات الماضية أثارت أزمة كتابة قداس عيد القيامة على بث صلاة التراويح جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وضع استرابة خاطئة على شاشة القناة، وتعرضت القناة لانتقادات واسعة، حيث انهالت التعليقات عليها من المتابعين.

وجاءت التعليقات كالآتي: ده خطأ وارد يحصل لأنه بيتم النقل ما بين تراويح الأزهر وبين القداس ونسيوا التعديل، واتعدلت بعدها بـ 5 دقائق، مما أثار غضب متابعي القناة.

وعلق أحمد كحيلو، رئيس القناة الخامسة على أزمة الصور المنتشرة للقناة أثناء نقل شعائر صلاة التراويح قائلًا: إن صورة نقل شعائر صلاة التراويح بعنوان قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية صورة صحيحة، غلط من المخرج وهيتم التحقيق معه.