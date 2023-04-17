"اقتصاد غزة" تضع خطة لمراقبة المطاعم والمحلات خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن خطتها لمتابعة ومراقبة المطاعم والمحال التجارية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وقالت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة رباب عاشور في تصريح صحفي، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة خلال أيام عيد الفطر، مشيرةً إلى أن طواقم حماية المستهلك ستعمل على تنفيذ زيارات صباحية وليلية قبل وأثناء العيد، لجميع مطاعم الشاورما في محافظات قطاع غزة.

وأضافت عاشور، أن الوزارة ستتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تحضر داخل معامل المطاعم، منها الشاورما والوجبات الغذائية، قبل استهلاك المواطنين لها في مطاعم القطاع.

وبينت أن طواقم حماية المستهلك ستقوم بتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق الشعبية والمحال لمتابعة منتجات عيد الفطر خاصةً المنتجات الغذائية كالشوكولاتة، والحلقوم والفسيخ والمكسرات، ومدى مطابقتها للمواصفات.

وذكرت عاشور، أنه تم تحرير عشرات المخالفات للتجار الذين لا يلتزمون بقوانين الوزارة، وضرورة إشهار الأسعار، سواء على المواد الغذائية أو غيرها، أو بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعمول بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.

ودعت المواطنين والمستهلكين لإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات من قبل تجار أو أصحاب المطاعم خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتعامل مع أي شكوى، وسرعة معالجة الأمر، أو إحالة المخالفين للنيابة العامة.