البرلمان العربى يطالب بوقف الانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

طالب البرلمان العربي فى ذكرى يوم الأسير بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، وتوفير الحماية اللازمة لهم، في ظل مواكبة يوم الأسير تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة قضية الأسرى التى شهدت منذ بداية العام الحالي خطوات تصعيدية خطيرة قامت بها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة منذ توليها الحكم، بعد أن بلغ عدد الأسرى، حتى الآن، 4900 أسير بينهم 31 سيدة و160 طفلاً، وأكثر من 700 أسير مريض، 554 أسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، 400 أسير أمضوا أكثر من 20 عاماً في الأسر، 12 أسيراً شهيدا لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

وجدد البرلمان العربي دعوته للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال، والوقوف على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل سلطات الاحتلال، مؤكداً تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، ومعرباً عن التقدير الكامل للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسرى، ووقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في السجون ، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة الأسرى والمعتقلين الإداريين.

ويُحمل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى المرضى.