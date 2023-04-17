طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة و تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين 17 أبريل 2023، توقعاتها لأحوال طقس فلسطين بدءاً من هذه الليلة وحتى يوم الخميس القادم.

وقالت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن طقس فلسطين ليوم غد الثلاثاء سيكون صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم الأربعاء القادم سيكون غائماً جزئياً الى غائم وحارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ونوهت إلى أن طقس فلسطين ليوم الخميس القادم سيكون غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.