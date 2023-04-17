امريكا: لا نغير سياسة "الصين الواحدة" ولن نعترف باستقلال تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن لا تعتزم تغيير سياسة "الصين الواحدة" ولن تعترف باستقلال تايوان ويبقى الوضع على ماهو عليه.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال في تصريح صحفي، يوم الاثنين: "أود التوضيح أن سياستنا لم تتغير، وسياسة "الصين الواحدة" لم تتغير. ونحن لا نؤيد محاولات أي جهة، لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد".

وأضاف: "نحن لا نؤيد إعادة التوحيد عن طريق استخدام القوة من قبل بكين. ولا نؤيد استقلال تايوان".

وأكد أن "الحرب في مضيق تايوان ستنعكس ليس فقط على ازدهار الأمريكيين. بل من شأنها أن تنعكس على حياة الناس في كافة أنحاء العالم. وبالتالي لا يهتم أحد باندلاع حرب في مضيق تايوان. واستراتيجيتنا للدفاع الوطني تعترف بهذا الوضع".

يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت توترات جراء اتصالات الجانب الأمريكي بإدارة تايوان واللقاءات بين قادة الجزيرة والمشرعين الأمريكيين.