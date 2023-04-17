بالفيديو أكثر من ربع مليون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

أفادت مصادر مقدسية، مساء اليوم الاثنين، بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الاثنين يتوافدون إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان التي يُعتقد أنها "ليلة القدر".

وذكرت المصادر المقدسية، بأن نحو 280 ألف مصل يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وحسب المصادر فقد توجه الآلاف إلى الحواجز المؤدية لمداخل مدينة القدس المحتلة، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع وعشرين من رمضان.

يشار إلى أنه عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون تنتشر في أنحاء المسجد، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها على بوابات الأقصى والحواجز المؤدية للقدس.