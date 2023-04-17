محدث بالفيديو والصور الاحتلال يطلق النار على شابة فلسطينية قرب مفرق "عتصيون" بزعم محاولتها تنفيذ عـمليـة طعن

أفادت مصادر عبرية مساء اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال اطلقت النار على شابة فلسطينية قرب مفترق "عتصيون" شمال الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إن مستوطن يبلغ من العمر 40 عاماً أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث تم نقله الى مستشفى هداسا عين كارم نتيجة عملية الطعن عند "مفرق عتصيون".

وأفادت مصادر عبرية بأن الفتاة المصابة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وقد صلت إلى مفرق "عتصيون" من خلال سيارة أجرة.

وقال طاقم طبي "إسرائيلي" وصل إلى المكان، إنه "تلقى بلاغا بشأن مصاب من جراء تعرضه للطعن على شارع 60، عند تقاطع ’غوش عتصيون’"، مشيرا إلى أن أفراده، قدّموا " العلاج الطبي، وأحالوا للمشفى، رجلا يبلغ من العمر 40 عامًا، في حالة طفيفة حتى متوسطة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الفتاة الفلسطينية التي نفذت عملية الطعن في غوش عتصيون هي فاطمة شاهين تبلغ 33 عاماً من مخيم الدهيشة، وهي متزوجة وأم لطفل.

وبحسب التحقيق الأولي، فقد وصلت إلى تقاطع "غوش عتصيون" عبر سيارة أجرة ومن ثم ذهبت لطعن إسرائيلي، وبعد ذلك تم إطلاق النار عليها وتحويلها إلى مستشفى "شعاري تسيديك".

وأبلغت لهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بإصابة مواطنة برصاص الاحتلال الحي في الكتف والساق، شمال مخيم العروب في الخليل.