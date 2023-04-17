اضبط تردد قناة السودان 24 الرسمي بث مباشر HD على نايل سات || مشاهدة اخبار السودان لحظة بلحظة

تردد قناة السودان 24 الرسمي بث مباشر HD على القمر الصناعي نايل سات ، وعلى مدار الساعات المقبلة القليلة لاحظ فريق فلسطين اليوم الإخباري في اعداد هذه المقالة التي من خلالها يتعرف كل شخص ووافد لهذه السطور عن تردد تلفزيون وقناة السودان 24 من أجل الاطلاع بشكل كامل عن الاحداث الجارية التي تحصل في هذه الأيام من قتال شرس ومعارك حادة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث شهدت معظم المدن اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ومن أجل التعرف على خطوات ضبط تردد القناة على الرسيفر يترتب عليكم من الان المتابعة .

تردد قناة السودان 2023 بث مباشر

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور تردد قناة السودان 2023 بث مباشر وهو على الشكل الآتي:_ التردد: 12523 ومعدل الترميز: 27500 ومعامل الاستقطاب: عمودي ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 ، وفيما يلي خطوات ضبط التردد الرسيفر .

ضبط تردد قناة السودان

وبعد أن تعرفتم بصورة كاملة عن التردد أي الإشارة سوف نضع بين ايديكم الان خطوات ضبط نردد قناة السودان وهي خطوات سهلة ويمكن لأي شخص من ضبطته بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق وهي على النحو التالي : أولا: قم باختيار الريموت كنترول "خيارات"، ثم بعد ذلك قم بالضغط على خيار تثبيت يدوي .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط تردد قناة السودان، قم بكتابة التردد أعلاه، ثم اكمل بقية البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب

ثالثا: وبعد ذلك، قم بالضغط على زر OK من الريموت كنترول، ثم انتظر حتى يتم تحميل القناة.

موقع قناة السودان الالكتروني

ولقد وضعنا لكم في هذه السطور رابط موقع قناة السودان الالكتروني حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا ، حيث يستعرض الموقع كافة الاخبار السياسية الجارية في البلاد .

اخبار السودان لحظة بلحظة

تردد قناة الشروق السودانية الجديد

كما وارفقنا لكم تردد قناة الشروق على القمر الصناعي : نايل سات ، وما يميز هذه القناة الرائدة والتي يصل ترددها إلى جميع انحاء البلاد بدون تقطيع ان الملايين من افراد الشعب يتابعونها وفيما يلي التردد : 11411 ، معامل تصحيح الخطأ : 4/3، ومعدل الترميز : 27500 ، والجودة : SD، والاستقطاب : رأسي.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر تردد تلفزيون قناة السودان 2023 بث مباشر على النايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .