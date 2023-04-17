دعاء ليلة القدر 27 مكتوب pdf .. تحميل دعاء ليلة القدر 1444-2023 للرزق وتيسير الأمور

دعاء ليلة القدر 27 مكتوب pdf .. دعاء ليلة القدر 144-2023 للرزق وتيسير الأمور ، حيث عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر هذه المقالة وبدأت المساجد في الدول الإسلامية والعربية في التحضير لاستقبال المعتكفين والمصلين الذين سيقومون بإحياء هذه الليلة المباركة ومن هذا المنطلق سارع فريق الموقع على تعميم هذه السطور التي جاءت بعد أن رصدنا على جوجل كم هائل من عمليات البحث الالكترونية والان بات بإمكان الجميع التعرف على دعاء ليلة القدر 27 ونطلب من حضراتكم الان المتابعة حتى النهاية للتعرف على جميع الادعية التي يسهل ترتيلها وهي على النحو التالي :

دعاء ليلة القدر 27 مكتوب

وعلى الفور نقدم لكم في هذه الفقرة دعاء ليلة القدر مكتوب 1444 - 2023 ويمكن لكم الان الاطلاع عليها بكل اريحية تامة وهي .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

سادسا في الدعاء السادس من ليلة القدر 202 ، اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا وأن تتولى أمرنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يا مُفرّج الكروب فرّج كربنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

دعاء الرزق في ليلة القدر

دعاء ليلة القدر السديس 2023

أولا: في الدعاء الأول من ليلة القدر السديس 2023 نسألك اللهم من موجباتِ رحـمتـِك، ومن عـزائمَ مغــفرتك، اللهم اجعل والدينا من الفائزين بالجنة وارزقهم النجاة من النّـار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام.

وفي هذه الفقرة نواصل معكم تقديم دعاء ليلة القدر مكتوب السديس ، ثانيا: اللـهم إنّ أصبحنا عليه وما أمسينا به من النعم منك وحـدك أنت ولا شريك لك فيا ربنا لك الحمد الشّكـر، فأعـنـّا على شكرك وذكرك وحسن العبادة لك.

ثالثا: اللهم أعـزّنا بالإسلام، ودمّـر أعداءنا وأعداء الدّين واخذل من خذله، اللهمّ بجاه رمضان فك أسرانا وأرى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.

دعاء ليلة القدر pdf

وبعد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا ، يمكن لكم تحميل دعاء ليلة القدر pdf وبالتالي يمكن لكم الان التعرف عليها بكل اريحية .

دعاء ليلة القدر مستجاب

ونواصل معكم تقديم كافة التفاصيل الخاصة بدعاء ليلة القدر مستجاب حيث يمكن لكم ترتيلها بعد الآن .

أولا: في الدعاء الأول من ليلة القدر مستجاب ، اللهم إني أسألك الرضا بقضائك وقدرك ومواصلة طريق الفلاح في الدنيا دون خذلان، اللهم لا تجعلنا من الأموات على قيد الحياة إنك على كل شيء قدير.

ثانيا: في الدعاء الثاني، اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تحقق أمنياتي وأحلامي وما لا يعلمه غيرك يا الله وأن تستر عيوبي وترحم ضعفي، وتؤمن خوفي إنك أنت الرحمن الرحيم.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت لعبادك واختم لي في قضائك خير ما ختمت لعبادك واختم لي بالسعادة وللمسلمين جميعًا.

رابعا: في الدعاء الرابع ، يا رحمن يا مولاي وسيدي ورب كل شيء أسألك أن تقضي حاجتي، وتجبر خاطري وترح قلبي وتشرح صدري وتيسر لي أمري.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

ويمكن لكم الان وبكل سهولة من التعرف على دعاء العشر الاواخر من رمضان وهي التالي : أولا: اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمين

ثانيا: في الدعاء الثاني من دعا العشر الاواخر ، اللهّم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت”

ونواصل معكم تقديم الادعية ، ثالثا : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعدائنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

دعاء ليلة القدر ماهر المعيقلي

ادعية ليلة القدر

ونواصل معكم تقدم كافة المعلومات بخصوص هذا الموضوع حيث وضعنا لكم رابط تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf ويترتب على الجميع الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــا .

دعاء قيام الليل في ليلة القدر المباركة

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات التي جاءت بعد هذه المقدمة على الفور دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان حيث يمكن لكم الآن التعرف عليها بكل سهولة تامة ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أعنا على دوام الذكر والشكر وحسن العبادة، وأعنا على صيام ما تبقى لنا من أيام في هذا الشهر الفضيل، اللهم اكتب لنا الخير ويسر لنا الخير واجعل حياتنا مليئة بالخير يا كريم.

ثانيا: في الدعاء الثاني، اللهم نسألك أن تتقبل منا كل عمل صالح نتقرّب به إليك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا سائر الأعمال وسائر العبادات وتقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا الذكر وتلاوة القرآن الكريم، واستجب دعاءنا يا رب العالمين.

ونواصل معكم في تقديم ادعية قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2023 ، ثالثا: في الدعاء الثالث ، ربنا تقبل منا صلاة قيام الليل في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان، واكتب لنا قيام ليلة القدر وتقبل منا سائر الأعمال يا كريم.

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، اللهم الطف بنا فيما جرب به المقادير ويسر لنا كلّ أمر عسير.

خامسا: في الدعاء الخامس في قيام الليل العشر الاواخر من رمضان ، اللهم إنّا نعوذ برضاك من سخطك في هذه الأيام العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، ونعوذ يا رب العالمين بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا اغفر لنا كل ذنب.

فضل قيام ليلة القدر في رمضان 2023

دعاء ليلة القدر 1444 - 2023

ويمكن لكم الان في هذه الفقرات في التعرف على دعاء ليلة القدر للزوجة ، أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أحفظ لي زوجتي الحبيبة واجعل أيامها طيبة كقلبها النقي، طاهرة مثل روحها، فهو منحني السعادة أيامًا فامنحها السعادة دهرًا، اللهم في ليلة القدر أجعلنا قرة عين لبعضنا البعض.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، ربي إني متفائل بك حد السماء السابعة، أرزقني في مستقبل عائلتي اللهم في ليلة القدر احفظ لي زوجتي وأهلي جميعًا، فأكتب لهم الخير دائمًا.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم احفظ لي روحًا أحببتها ولا تريني يومًا دونها، اللهم بلغ زوجتي ليلة القدر لا تشكو ألمًا ولا حزنًا ولا همًا وارزقها يا رب خيرها وقبول طاعتها.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر 70 دعاء في ليلة القدر 1444-2023 مكتوب للرزق وطلب المغفرة بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وصوما مقبولا وكل وعام وانتم بألف خير.