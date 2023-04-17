غزة.. الإعلان عن كشف جديد للمسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء 18- ابريل-2023.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/15) هنــــــــــــــــــــــــــا ، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/15) هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، كما ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشدّدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.