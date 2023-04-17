رابط فحص أسماء المستفيدين من التنمية الاجتماعية شهر 4 ابريل 2023 في غزة والضفة الغربية ، ويبحث ما يقرب الألف شخص في هذه اللحظات عبر محركات البحث الالكترونية في مقدمتها محرك جوجل الشهير وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص على نشر هذه المقالة التي تمكنكم بصورة عالية من التعرف على رابط الفحص علماً أن عملية الصرف التي تأتي قبل عيد الفطر السعيد تمت بعد تأخر في عملية صرفها لأشهر .

وتأتي هذه المقالة التي نتناول فيها رابط فحص أسماء المستفيدين من التنمية الاجتماعية عن شهر 4 - 2023 ضمن جهود الفريق التي يبذلها في نشر كافة المواضيع التي يبحث عنها الجمهور الكريم كما هو الحال مع المنتفعين من التنمية وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة حتى النهاية .

رابط فحص أسماء المستفيدين من التنمية الاجتماعية شهر 4 ابريل 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم رابط فحص أسماء المستفيدين من التنمية الاجتماعية شهر 4 ابريل 2023 في قطاع غزة والضفة الغربية عبر موقع الوزارة ويترتب عليكم الان الضغط عبر هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، ويمكن لكم الان المتابعة حتى النهاية .

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عن شهر 4

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة المقرر صرفها قبل عيد الفطر السعيد.

عزيزة الكحلوت ، المتحدث باسم وزارة التنمية، وفي تصريح صحفي، قالت: إن "يوم غدٍ الثلاثاء سيتم صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة عبر البنوك كافة، ومساء اليوم الاثنين سيتم صرفها عبر الصراف الآلي".

كما أشارت الكحلوت إلى أن الوزارة بدأت في بداية الشهر الفضيل بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة بالشراكة مع عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في قطاع الإغاثة.

ولفتت الى أن الوزارة ستقدم المساعدات إلى ما يقارب 50 ألف أسرة من الأسر المدرجة على قوائمنا، والمساعدات تنوعت ما بين قسائم شرائية، وما بين طرود غذائية، وأسلال خضراوات، ومساعدات مالية نقدية.

وفي ختام هذه المقالة التي نتناول بها رابط فحص أسماء المستفيدين من التنمية الاجتماعية شهر 4 ابريل 2023 في غزة والضفة الغربية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .