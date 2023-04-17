عبر البنوك..غداً الثلاثاء صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الإثنين17/4/2023م، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة المقرر صرفها قبل عيد الفطر السعيد.

وقالت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت:" إن يوم غدٍ الثلاثاء سيتم صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة عبر البنوك كافة، ومساء اليوم الاثنين سيتم صرفها عبر الصراف الآلي"، مشيراً الى أن الوزارة بغزة تبذل جهدا كبيرا من أجل أن يكون هناك مساعدات رمضانية تدخل على الأسر المحتاجة والفقيرة والمدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية.

كما أشارت الكحلوت إلى أن الوزارة بدأت في بداية الشهر الفضيل بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة بالشراكة مع عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في قطاع الإغاثة.

ولفتت الى أن الوزارة ستقدم المساعدات إلى ما يقارب 50 ألف أسرة من الأسر المدرجة على قوائمنا، والمساعدات تنوعت ما بين قسائم شرائية، وما بين طرود غذائية، وأسلال خضراوات، ومساعدات مالية نقدية.