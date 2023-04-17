دعاء مستجاب في ليلة القدر للمريض 1444-2023

اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي ، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضير إلا ضيرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

دعاء للمريض ليلة القدر

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيني.

ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

دعاء شفاء المريض ليلة القدر 1444

ربَّنا اللهُ الذي في السَّماءِ تقدَّس اسمُك أمرُك في السَّماءِ والأرضِ كما رحمتُك في السَّماءِ فاجعلْ رحمتَكَ في الأرضِ اغفرْ لنا حُوبَنا وخطايانا أنت ربُّ الطَّيِّبينَ أنزِلْ رحمةً وشفاءً من شفائِك على هذا الوجعِ فيبرأُ.

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهَلْ وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

دعاء للمريض في ليلة القدر مكتوب

هى أعظم الليالي للعبادات، وهى أحد ليالي شهر رمضان الكريم وبالتحديد في العشر الأواخر منه تمتاز هذه الليلة بالدعاء المستجاب ويتقبل الله من عباده كافة العبادات، فإن العبادة في تلك الليلة خيرا من عبادة ألف شهر، فياله من فضل عظيم وثواب كبير.

اللهم يامن تحيي العظام وهي رميم احيي العافيه في بدن كل مريض وبلغنا واياهم ليلة القدر ونحن وهم في احسن حال.

يارب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يُعجزك شي وإن قل الدواء فمنك الشفاء ، اللهُم أشفي ابي وجميع مرضى المُسلمين.

اللهم ان كانت هذه ليلة القدر، فاغفر لنا ذنوبنا وحرم وجوهنا ع النار و اشفي كل مريض ولا تجعل بيننا محروماً.

في ليله القدر اللهم إشفي كل روحّ قيدها المرض.

اللهم اشفي وعافي “الاسم” وطول بعمره يارب وبلغه ليلة القدر يارب.

اللهم أشفي ألمي وكل نفس تعاني من الألم اللهم ارزقها دعوة صادقة من عبادك تصادف ليلة القدر.

اللهم يامن تحيي العظام وهي رميم احيي العافيه في بدن كل مريض وبلغنا واياهم ليلة القدر ونحن وهم في احسن حال.

سميت ليلة القدر لأن أقدارنا يمكن أن تتغير فيها يارب بلغنا إياها اللهم أشفي كل مريض.

اللّهم في هذه الليلة المباركة والملائكة السامعة قبل أن تأذن لشمس هذا اليوم بالمغيب أشفي مرضانا ومرضى المسلمين وبلغنا وإياكم ليلة القدر

اللهم أشفي “الاسم” شفاءً لا يغادره سقم اللهم ألبسها لباس العافية واكفها ما همها وأسعد قلبها وبلغها ليلة القدر وهي في أحسن حال.

ادعية الشفاء في ليلة القدر قصيرة :-

كما أن في تلك الليلة يتقبل الله من عباده التوبة ويعتق رقابهم من النار، وفاز وكسب من استفاد من تلك الليلة، وخاب وخسر من لم يستفيد منها.

اللهم في ليله القدر اشفي “فلان” و البسه ثوب الصحه و العافيه.

أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي اذا سالت به أعطيت واذا دعيت به أجبت ان تحقق لنا في هذا الشهر الكريم كل أمنياتنا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا و اصلح حالنا وبلغنا ليلة القدر وأكرمنا بكرمك وعفوك ورحمتك.

اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وتقبل منا صالح الأعمال وبلغنا ليله القدر يا رب العالمين.

اللهم في هذه ليلة القدر المباركه اشفي كل مريض يتالم و خفف عنه امين يارب.

اللهم أجعل لنا في ليلة القدر نصيبآ من الرحمه والمغفره والرضوان والعتق من النيران اللهم إشفي أخي شفاءاً لا يغادر سقما.

اللهم أفرح قلوبنا واذهب أحزاننا واغفر ذنوبنا اللهم إشفي مرضاناوارحم موتانا إنك على كل شي قدير اللهم بلغنا ليلة القدر.

دعاء شفاء المريض في ليلة القدر :-

ترجع ليلة القدر إلى الليلة التي نزل فيها الوحي والقرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم بلغنا ليلة القدر وألبس “اسم المريض” ثوب الصحه والعافيه وأمد في عمره.

اللهم أسالك في ليلة القدر أن تتقبل دعائي ودعاء الموحدين في كل مكان اللهم إشفي مرضاهم وأرحم موتاهم وإرزقهم توبةً قبل الموت وجنةً بعد الموت.

اللهم في هذه الليله المباركه اشفي والديني وجميع مرضى المسلمين.

اللهم في هذة الليلة ادعوك يارب ياكاشف الهم وياشافي المريض إشفي جميع مرضى المسلمين.

اللهم بلغنا ليلة القدر و نحن في أحسن حال و اسأل الله أن يعتق رقابنا و رقاب والدينا من النار، اللهم ارحم ميتهم و اشفي مريضهم.

في ليله لقدر اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم اجعل لنا نصيب من ليلة القدر اللهم اشفي كل مريض اللهم اجعلنا من المقبولين في شهرك الكريم.

اللهم في ليلة القدر اشفي مرضى السرطان يارب.

اللهم في هذه الليلة المباركة إشفي لنا “الاسم” واعفو عنه واجعلنا ننعم برؤيته سالماً معافي.

ربي انها قد تكون ليله القدر وفيها الدعوات لا ترد ربي اشفي مرضانا وارحم موتانا وحقق امانينا واعتقنا من النار.