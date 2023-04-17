موعد عيد الفطر 2023 الجمعة أم السبت؟ حالة من التساؤل المستمر أوساط رواد ونشطاء السوشيال ميديا حتى إنها وصلت إلى أكثر من ذلك إذ باتت الجمعيات الفلكية في الوطن العربي والإسلامي تصدر بيانات بموعد رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد، إذ إن هناك من يقول إن عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023، والبعض الآخر يؤكد فلكياً أن عيد الفطر يبدأ يوم السبت 22 ابريل 2023، وبين هذا وذاك يبقى المواطن المسلم في حيرة من أمره حتى يتم تحري رؤية هلال شهر شوال المبارك عند غروب يوم الخميس القادم.

عيد الفطر يوم الجمعة أو السبت

عيد الفطر يوم الجمعة أو السبت، يعتبر عيد الفطر المبارك من أهم الأعياد الدينية والإسلامية التي يحتفي بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويأتي بعد قضاء شهر رمضان المبارك، إذ إن المسلم يستثمر هذه المناسبة لتبادل الزيارات والاحتفال مع الأهل والأقارب واللمة الأسرية وكذلك عيدية الأطفال ويُظهر أيضا مدى التكافل الاجتماعي بين المسلمين جميعاً، لذلك ومع قرب حلول عيد الفطر السعيد يبقى المسلمون يتساءلون عن موعد العيد فلكياً، ويرصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التصريحات أولا بأول حول موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2023.

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متى عيد الفطر 2023؟

متى عيد الفطر 2023؟ الجمعية الفلكية الفلسطينية أكدت من خلال بيان صدر عنها أمس أن عيد الفطر يبدأ فلكياً يوم الجمعة المقبل الموافق 21 ابريل 2023، وينتهي مساء الأحد 23 ابريل 2023، على اعتبار أن رمضان هذا العام 29 يوماً وليس 30 يوماً، إلا إن بعض الدول العربية والإسلامية خالفت تلك المعلومة وقالت إن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 يكون يوم السبت المقبل 22 ابريل 2023، وبدأت الحيرة تنتاب المسلمين الذين ينتظرون على أحر من الجمر قدوم عيد الفطر 2023.

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عيد الفطر هل يوم الجمعة أم يوم السبت؟

عيد الفطر هل يوم الجمعة أم يوم السبت؟ وفي العادة يبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك رسمياً بعد ثبوت هلال شهر شوال المبارك في الدول، وبعدها يخرج مفتي الديار في البلد ويُعلن عن أول أيام عيد الفطر السعيد، لكن تبقى الجمعيات والمعاهد الفلكية تُصدر البينات وتتنافس مع بعضها وهو أمر يحدث كل عام، حتى يتم رؤية هلال رمضان من شهود موثوقين وبعد يُعلن رسمياً عن بدء أول أيام عيد الفطر المبارك 1444 هـ.