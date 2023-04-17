رونالدو يختار أفضل 11 لاعباً زاملهم خلال مسيرته الاحترافية

اختار نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيلة لأفضل لـ 11 نجماً لعب معهم خلال مسيرته الاحترافية.

وجاءت معظم اختيارات رونالدو للاعبين زاملهم في صفوف ريال مدريد.

واختار رونالدو، المهاجم الإنجليزي واين روين، رغم العداء الكبير بين الطرفين في السنوات الأخيرة، والذي وصل إلى التراشق بالألفاظ في وسائل الإعلام.

وجاء التشكيل الذي اختاره النجم البرتغالي كاملا كالآتي:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد).

الدفاع: سيرجيو راموس (ريال مدريد) - ريو فرديناند (مانشستر يونايتد) - جورجيو كيليني (يوفنتوس) - مارسيلو (ريال مدريد).

الوسط: توني كروس (ريال مدريد) - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - بول سكولز (مانشستر يونايتد).

الهجوم: غاريث بيل (ريال مدريد) - واين روني (مانشستر يونايتد) - كريم بنزيما (ريال مدريد).

وتجاهل صاروخ ماديرا في التشكيلة وضع لاعبين بارزين في مسيرته مثل صديقه المقرب بيبي، بالإضافة إلى كاسيميرو ورافاييل فاران، رغم أن الثنائي الأخير فاز معه بكل شيء في ريال مدريد، كما لعبا سويا في صفوف مانشستر يونايتد.

وارتدى رونالدو البالغ 38 عاماً قمصان كل من الأندية التالية: سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس بالملاعب الأوروبية.

يذكر أن رونالدو سجل في الدوريات الكبرى 103 أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي و331 هدفاً مع ريال مدريد في الدوري الإسباني و81 هدفاً مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.