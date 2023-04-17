دعاء ليلة القدر 2023 pdf دعاء ليلة 27 رمضان مستجاب بصوت اسلام صبحي، يستعد المسلمون في جميع أنحاء البلاد لإقامة ليلة القدر ليلة 27 رمضان 2023، إذ لا يفوت المسلم هذه الفرصة لإحياء ليلة القدر ونيل أجرها وثوابها، إذ يدعو المسلمون في هذه الليلة المباركة كل ما يخطر في بالهم أملا أن يحقق الله سبحانه وتعالى ما يحلمون به، وعلى الرغم من أن ليلة القدر تحل في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إلا إن المسلمين يهتمون بإحياء ليلة 27 من رمضان بشكل أكبر من الليالي الأخرى.

دعاء ليلة القدر لنفسي واهلي

دعاء ليلة القدر لنفسي واهلي، يدعو المسلم في الأيام المباركة لأهله وذويه، ولنفسه أيضا لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له في هذه الليلة المبارك التي تعتبر خير من ألف شهر وأن أعمالها توازي عبادة أكثر من 84 عاماً لذلك يتجهز المسلم أينما وجد لإحياء الليلة المعظمة لنيل أجرها وثوابها، وما يثبت عظمة هذه الليلة أنها ذكرت في القرآن الكريم في سورة القدر، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية ليلة القدر ليلة 27 من رمضان المبارك.

دعاء ليلة القدر 27 رمضان للأبناء

دعاء ليلة القدر 27 رمضان للأبناء، الكثير من الأشخاص يدعون إلى الله عز وجل لحفظ أبنائهم وعائلاتهم من كل سوء، وفي هذه الفقرة نرفق دعاء ليلة القدر للأنباء: "اللهم في هذه الأيام المباركة أسألك أن تحفظ لي أولادي وتوفقهم لطاعتك يا رب العالمين، اللهم إني اسألك في هذه الليلة المباركة أن ترزق أولادي وبناتي العلم والايمان، وأن تمدهم بالأخلاق الحسنة. اللهم ارزقني بر أولادي وبناتي، وأكرمني بحبهم وبرهم في الدنيا، وأسعدني بدعائهم بعد موتي.

دعاء ليلة القدر 27 رمضان 2023

دعاء ليلة القدر 27 رمضان 2023، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم ": "إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر" صدق الله العظيم، وبالتزامن مع بدء الليلة 27 من رمضان 1444- 2023 وهي الليلة الوترية الرابعة من العشر الأواخر من رمضان يحرص المسلم على ترديد أدعية ليلة القدر، إذ أوصى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بـدعاء ليلة القدر، وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)، كما إنه من أفضل الأدعية ليلة القدر: "اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا".