من هو عميد الأسرى المعتقل بشكل متواصل منذ 1985؟

أكد نادي الأسيـر اليوم الأثنين 17/4/2023 ، أن الأسير القائد محمد الطوس (66 عاماً)، من بلدة الجبعة، هو أقدم أسير فلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال بشكل متواصل منذ عام 1985م، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، ويقبع في سجون الاحتلال منذ "36" عاماً .

الأسيـر الطوس من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم (23) إضافة إلى (11) أسيرًا من محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم عام 2014، وجميعهم كانوا معتقلين قبل الصفقة، منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

رفض الاحتلال الإفراج عنه في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب رفاقه من الأسرى القدامى، وتوالت أجيال ومتغيرات كبيرة على السّاحة الفلسطينية والعالمية، وما يزال "أبو شادي" في الأسر منذ 38 عاماً.