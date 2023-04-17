التجمع الإعلامي: 20 صحفياً يقبعون في سجون الاحتلال

طالب التجمع الإعلامي الفلسطيني المؤسسات الحقوقية الدولية والمعنية بحقوق الصحفيين بالعمل الفوري للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن نحو عشرين صحفياً يقبعون في سجون الاحتلال وتوفير الحماية الكاملة لهم من بطش الاحتلال.

وحذر التجمع في يوم الأسير الفلسطيني من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي الذي يمارسه الاحتلال بحق الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، وسياسة الإهمال الطبي والتي كان آخرها استئصال جزء من رئة الكاتب والإعلامي وليد دقة.

وأضاف: "إنه من العار على "دولة تدعي الديمقراطية كإسرائيل وأمريكا الداعم الأكبر لها" أن تحتجز وتعتقل وتنكل وتعذب الصحفيين الفلسطينيين لمجرد نقلهم الحقيقة وفضح ممارسات واعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".