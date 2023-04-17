رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة 2023، لا تزال العائلات المدرجة على برنامج الدفعات النقدية تنتظر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعي خاصة مع بقاء أيام قليلة على قدوم عيد الفطر المبارك، لتجهيز مستلزمات العيد قبل حلوله، وشراء بعض مما يحتاجه أفراد الأسرة، ومع الحديث عن إمكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لشهر ابريل يوم الثلاثاء تبدأ الأسر المتعففة بالبحث عن رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة ورام الله.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً، لم يُعلن رسميا عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في رام الله وغزة، لكان هناك مصادر قالت إنه قد يكون يوم الثلاثاء مع إمكانية صرفها مساء اليوم الإثنين عبر الصراف الآلي، لكن يبقى الإعلان الرسمي من وزارة المالية أو وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وبهذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون 2023.

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لحفص أسماء المستفيدين من الشؤون ب اسم المستخدم وكلمة المرور اضغط هنا

رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية

رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية، استلم مستفيدو الشؤون الاجتماعية في رام الله وقطاع غزة الدفعة الأخيرة من شيكات الشؤون الاجتماعية في شهر 10 أكتوبر 2022، أي مضى ما يقارب من 6 أشهر على استلامهم أخر دفعة من شيكات الشؤون، مع الإشارة إلى أنه بهذه المدة مفترض أن يستلموا دفعتين كاملتين، إلا إن وزارة التنمية والمالية تتذرع عدم الصرف بحجج واهية على الرغم من انتظام صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

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فحص أسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية

فحص أسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي تصريح سابق من الأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية في رام الله إنها ستصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية، بينما لم تُقرر يوماً مُحدداً للصرف، لكن تلك الأسر تنتظر بشغف الإعلان الرسمي عن صرف شيكات الشؤون برقم الهوية والاسم.