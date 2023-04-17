بالفيديو دعاء ليلة القدر لجلب الرزق 2023 -1444

دعاء ليلة القدر لجلب الرزق 2023 -1444 ، يخصص عدد من المواطنين في ليلة القدر ليلة ال27 من رمضان كما يعتقد العديد من المواطنين انها ليلة القدر ، حيث يخصص دعائه لزيادة الرزق والتوفيق ، حيث ان ليلة القدس ليلة مباركة تغفر ما تقدم من ذنب ، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم دعاء مستجاب ليلة القدر ومنها دعاء لجلب الرزق .

دعاء ليلة القدر لجلب الرزق 2023 -1444

دعاء مستحب ومستجاب لجلب الرزق في ليلة القدر في شهر رمضان وهو " يا ذا الجلال والإكرام ياذا الفضل والإنعام لا تخيب رجائنا ولا تضيع مسعنا ولا تكسر بخاطرنا، يا ذا الجلال والإكرام بحق النبي محمد صل الله عليه وسلم أنر بصائرنا وقنا شر الظالمين والحاقدين والحاسدين وافتح لنا بفضلك يا أرحم الراحمين".

"اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي فيا حكمك، عدل فيا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أن تجعل القُرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همى.

دعاء لجلب الرزق بسرعة

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعوات تمسكوا بها في ليلة القدر

1- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

(دعاء أوصى به الرسول صَلى الله عليه وسلم السيدة عائشة في العشر الأواخر).

2- اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة

(فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها) .

3- اللهم بلغنا ليلة قدرك، وارزقنا فيها على قَدَر قدرك

(فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت )

دعاء ليلة القدر 1444-2023

(اللهم إنك عفواً كريم حليم تحب العفو فاعف عني )

(( اللهم أقضي حاجتي وفك كربتي وانس وحدتي وفرج همي وطمئن قلبي يا رب ))

- «اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».