خلال مسيرة جماهيرية.. الجهاد تؤكد دعم الأسير عدنان في جنين

انطلقت مسيرة شعبية في بلدة عرابة جنوب غرب جنين ومسقط رأس الأسير القيادي خضر عدنان، بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الأحد تضامناً مع معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسير خضر عدنان لليوم الـ 72 على التوالي في سجون الاحتلال.

وجابت المسيرة شوارع بلدة عرابة عقب صلاة التراويح بمشاركة أبناء شعبنا وكوادر حركة الجهاد الإسلامي الذين خرجوا تضامناً ودعماً للشيخ خضر عدنان ورفع صوره والشعارات التضامنية المطالبة بالإفراج عنه في ظل الوضع الصحي الحرج الذي يمر به واستمراره في معركة الأمعاء الخاوية.

وفي كلمة له قال القيادي المحرر جعفر عز الدين إن الموقف الذي يمر به الشيخ خضر عدنان يزداد صعوبة في ظل تردي وضعه الصحي وعدم استجابة إدارة السجون لمطالبه، والذي ينذر بارتقائه في أي لحظة داعيًا المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية إلى تكثيف التضامن معه

وأكد عز الدين أن رسالة الشيخ خضر عدنان ألا تعدوه رقمًا ولا عابر سبيل فإضرابه لم يكن إلا من أجل كرامة شعبه وللحركة الأسيرة فهو لا يهوى الموت في ظل انتظار عائلته لحريته، مضيفاً أن الشيخ عدنان له بصماته الواضحة في كل ميادين الضفة مع عوائل الشهداء والأسرى الذين طاف بيوتهم متضامنًا ومساندًا لهم.

يشار إلى أن الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 72 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي وسط تحذيرات شديدة من استشهاده في أي لحظة نتيجة خطورة وضعه الصحي الذي بات في مرحلة حرجة جداً.