القيادي رضوان: بفقدان الرنتيسي فلسطين خسرت معلماً بارزاً من معالم الجهاد والمقاومة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان اليوم الإثنين 17 ابريل 2023: إن فلسطين خسرت بفقدان الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي معلمًا بارزا من معالم الجهاد والمقاومة في فلسطين والعالم العربي والإسلامي.

وأكد القيادي رضوان في تصريح صحفي بالذكرى التاسعة عشر لاستشهاد القيادي البارز في حركة حماس د. عبد العزيز الرنتيسي، أن الشهيد مثّل رعبًا للاحتلال في حياته وشهادته وكان حريصًا على الوحدة الوطنية.

وقال: "تتزامن ذكرى استشهاد د. عبد العزيز الرنتيسي مع يوم الأسير الفلسطيني وطالما حمل هم الأسرى واعتبر أن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياته وهو الذي عانى مرارة السجن.

وأضاف: "كما تتزامن ذكرى استشهاد د الرنتيسي مع الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وتصعيد المقاومة في غزة والضفة والثمانية وأربعين ومن لبنان وسوريا لتؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة مما يؤكد صوابية النهج الذي دعا إليه د عبد العزيز الرنتيسي أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

ووجه رضوان التحية، للأسرى الأبطال قائلا: "لهم إن قضيتكم محل اجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم".